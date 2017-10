"Faszination Moos im Zauberland" ist der Titel einer Wanderung mit Schwarzwald-Guide Anita Splitthof. Die Tour beginnt am Sonntag, 15. Oktober, um 13 Uhr am Pavillon im Zauberland an der Kinzig in Loßburg. Moose prägen nicht nur das Bild des Schwarzwalds, sondern wurden früher auch vielfältig verwendet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07444/956 92 33 oder per E-Mail an anita.splitthof@t-online.de. Foto: Loßburg Information