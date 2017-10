Loßburg Messebilanz: voller Stand, exzellente Geschäfte

Mit zehn innovativen Exponaten, davon der Großteil vollautomatisierte Turnkey-Anlagen, wurde die effiziente Produktion von Kunststoffteilen vorgestellt. Das Spektrum reichte vom additiv gefertigten Funktionsbauteil in Losgröße 1 über die variantenreiche Spritzteilfertigung "on demand" bis zur Großserie von 7700 Bechern in der Stunde. Zehn weitere Exponate waren an Partnerständen zu sehen.

"Wir sind mit der Fakuma 2017 höchst zufrieden. Wir haben zahlreiche konkrete Anfragen erhalten, die Geschäfte laufen exzellent – bei unseren Kunden aus allen Branchen genauso wie bei uns. In solchen Boomzeiten sind produktionseffiziente Maschinentechnik, individuell abgestimmte Lösungen und ein zuverlässiger Service besonders gefragt", resümiert Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Arburg-Geschäftsführung. "Darüber hinaus gewinnen die Themen Industrie 4.0, Leitrechner und die additive Fertigung bei unseren Kunden weiter zunehmend an Relevanz. Wir haben in Friedrichshafen wieder eindrucksvoll demonstriert, dass wir für jede Anforderung nicht nur die passende ›smarte‹ Maschinentechnik bieten, sondern als Technologiepartner umfassend für unsere Kunden da sind." Groß sei auch das Interesse an dem speziellen Recruitingstand gewesen, den Arburg als Vorreiter der Branche seit 2015 auf der Fakuma habe, um Fachkräfte zu treffen und als neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Industrie 4.0 praxisnah: Anlage auf Belange der Branche zugeschnitten