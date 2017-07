Loßburg-Wittendorf. Der DRK-Ortsverein Wittendorf lädt in seinem Jubiläumsjahr regelmäßig zu Vorträgen ein. Beim nächsten am Freitag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr im DRK- Heim Wittendorf in der Oberdorfstraße 2 geht es um das richtige Handeln im Ernstfall. Der Titel des Vortrags lautet "Hilfe – jede Sekunde zählt". Viele Menschen fühlen sich als Ersthelfer bei Unfällen überfordert. In dem Vortrag werden verschiedene Notsituationen aufgezeigt, und es wird erklärt, wie darauf reagiert werden kann. Die DRK-Ausbilder für Erste Hilfe verfügen über langjährige Erfahrung. Sie zeigen praxisnah auf, welche Notfälle eintreten können, auf was besonders zu achten ist und wie geholfen werden kann. Wo und wie Hilfe im Notfall erfolgt, wie die Rettungskette funktioniert und wie der Rettungsdienst am schnellsten zum Einsatz gelangt, sind weitere Themenschwerpunkte des Vortrags. Der Eintritt ist frei.