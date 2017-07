Loßburg Dreigroschenoper in der Loßburger Unterwelt

Monatelang befassten sich die Chormitglieder intensiv mit der Musik, dem Inhalt des bis heute gültigen zeitkritischen Stücks und dessen Umsetzung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Durch den Abend führt Christian Ehl, außerdem werden zu hören sein: das Saxofonquartett Gleis 4 aus Tübingen, Johannes Söllner am Klavier, Irina Lang am Akkordeon und Frank Polgart als Macheath/Peachum.

Eine besondere Herausforderung stellt der Aufführungsort dar: Entsprechend dem Inhalt lädt der Chor für den 15. Juli um 20 Uhr in die Tiefgarage des Rathauses, also in die Loßburger Unterwelt, ein. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

tickets: Der Eintritt zu der Aufführung kostet an der Abendkasse zwölf Euro und im Vorverkauf bei der Loßburg-Information im Kinzighaus zehn Euro.