Loßburg Blues trifft Pop und Rock

Loßburg. Eigentlich sollte es die achte Loßburger Blues-Night werden, aber nach einem Treffen mit den Musikern von "Up2Date", der zweiten Loßburger Band neben John and Blues-Friends, gibt es am Donnerstag, 29. Dezember, im Kinzighaus in Loßburg nun ein Doppelkonzert unter dem Motto "Blues trifft Pop und Rock". Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.