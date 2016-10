Loßburg-Lombach. Nachdem die Sänger des Männergesangvereins Concordia Lombach ihre Chorarbeit seit Kurzem wieder aufgenommen haben, werden sie auf Wunsch der Kirchengemeinde am kommenden Montag, 17. Oktober, den Bibelabend in der Johanneskirche in Lombach mit zwei Liedern bereichern. Die Bibeltage mit Bischof i. R. Volker Sailer beginnen mit den Gottesdiensten am kommenden Sonntag ab 9 Uhr in Wittendorf und ab 10.15 Uhr in Lombach. Sie dauern bis Mittwoch, 19. Oktober. Die Abendgottesdienste beginnen um 19.30 in der Lombacher Johanneskirche, im Anschluss ist jeweils ein Ständerling im Gemeindehaus. Am Sonntagabend berichtet Volker Sailer ab 19.30 Uhr in einem Bildvortrag über eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn von Berlin nach Wladiwostok. Die Sänger des Männergesangvereins Concordia treffen sich am Montag um 19 Uhr im Bürgerhaus zum Einsingen.