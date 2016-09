Die Saisonabschlussfahrt, zu der Thomas Reichert (Dritter von links) vom Hotel Bären in Loßburg und Road-Captain Achim Wurster (Dritter von rechts) eingeladen hatten, führte die Loßburger Bärenbiker zur Retro-Tankstelle auf dem Kniebis. Seit über 16 Jahren trifft sich die Stammmannschaft zweimal im Jahr zur Ausfahrt in Loßburg. "Immer wieder gesellen sich neue Mitfahrer dazu. So entstehen neue Freundschaften unter uns Motorradfahrer", sagte Wurster. Aber auch Einheimische wie der Baiersbronner Thomas Zink (rechts), selbst passionierter Mopedfahrer, sind bei den Touren gerne dabei. Das Ziel nach einer 200 Kilometer langen Strecke auf verträumten Sträßchen war die Retro-Tankstelle auf dem Kniebis. Dort hatte Thomas Zink, Bereichsleiter Tankstelle der Oest-Gruppe, zu einem zünftigen Abschluss beim Tag der offenen Tür eingeladen. Derzeit werden die Motorradtouren inklusive GPS-Daten, die von den Road-Captains der Bärenbiker-Familie in den vergangenen 15 Jahren erarbeitet wurden, in das touristische Programm Loßburgs integriert. Foto: Stumpf