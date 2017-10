Löffingen Ziel: Anschluss an den Jakobsweg

Der Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, aber auch durch zahlreiche Aktivitäten, vom Nikolausmarkt, über den Osterbasar bis hin zur jüngsten Krimilese-Wanderung. So konnte Kassierer Martin Kramer von einem Plus in der Kasse berichten. Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzende Annette Hilpert, Stellvertreter Ansgar Barth und die Beisitzer Hugo Wenzinger und Mathias Gänsler in ihren Ämtern bestätigt.

Als aktiven Verein, der sich mannigfach in die Dorfgemeinschaft einbringe, würdigte Ortsvorsteher Helmut Wölfe den Förderverein. In den Genuss eines Geschenks in Form des Kräuterschnäpsles und Kräuterlikörs der Weiler Kapelle kam Roswitha Hepting, die bisher für den Blumenschmuck verantwortlich war. In Zukunft möchte sie etwas kürzer treten, doch ihr großer Blumengarten stehe für die Weiler Kapelle immer bereit, sagte sie an die Vorsitzenden Anette Hilpert gewandt. Gut angenommen werden die neuen Bildopfer-Lichtkerzen, die es nun in der Weiler Kapelle gibt. Versehen mit der Weiler Kapelle und einem entsprechenden Schriftzug ruht das Kerzenwachs in einem wiederverwertbaren Kerzenschälchen. Die Kerzen mit einer Brenndauer von etwa vier Stunden dürfen nur im eigens vorgesehenen Kerzenständer in der Kapelle entzündet werden. Die Schälchen sind wiederbefüllbar und werden vom Verein gesammelt.

Jahrelang stand die Kapelle aus dem 15. Jahrhundert verlassen und sanierungsbedürftig zwischen Dittishausen und Unterbränd. 2009 wurde der Verein zur Erhaltung und Förderung der Kapelle Weiler gegründet, der daraus ein sakrales Kleinod geschaffen hat. Vor allem die Verstorbenen Georg Rieple, Paul Hasenfratz und Peter Spiegel haben hier Grundpfeiler gesteckt. Als Hommage an den Vereinsgründer Peter Spiegel hat der zweite Vorsitzende Ansgar Barth die Edelspirituosen "Nandele" und "Kräutermarie" gebrannt. Ein Spendenkonto ist bei der Volksbank eingerichtet.