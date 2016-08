Löffingen Zahlen im Löffinger Haushalt können sich sehen lassen

Der Verwaltungshaushalt lässt sich mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichen. In ihm soll ein Überschuss – die so genannte Zuführungsrate – erwirtschaftet werden, damit Investitionen im Vermögenshaushalt finanziert werden können.

Auf der Ausgabenseite sind im Vergleich zum Planansatz insbesondere die Personalkosten höher ausgefallen. Sie fielen mit rund 4,86 Millionen Euro rund 137 000 Euro höher aus als die geplanten rund 4,73 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind die neuen Tarifverträge im öffentlichen Dienst.

Was die Einnahmenseite anbelangt, hat sich im Jahr 2015 das Steueraufkommen einschließlich der Schlüsselzuweisungen deutlich besser entwickelt als im Haushaltsplan vorgesehen. Mit einem Volumen von rund 11,02 Millionen Euro wurden gegenüber dem Haushaltsansatz von rund 10,56 Millionen Euro Mehreinnahmen von rund 453 350 Euro generiert. Dabei hat sich insbesondere die Gewerbesteuer besser als geplant entwickelt. Geplant waren 2,4 Millionen Euro, tatsächlich erreicht wurden rund 2,69 Millionen Euro und damit ein Plus von rund 293 230 Euro. Auch die Anteile der Einkommensteuer haben sich gegenüber dem Planansatz um rund 34 400 Euro verbessert. Bei den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen aus der Investitionspauschale wurden die Planansäte um rund 108 600 Euro überschritten. "Diese Mehreinnahmen sind auf die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und damit auch Löffingen zurückzuführen", erklärte Stadtkämmerer Klausmann.