Löffingen Wo Paradiesvögel munter um die Wette zwitschern

Löffingen-Unadingen. Mit dem Bunten Abend der örtlichen Vereine erlebte die Unadinger Saalfastnacht am Sonntagabend in der voll besetzten Bürgerhalle ihren ersten Höhepunkt.

Stimmungsvoll unter den Klängen des Narrenmarsches gestaltet sich der Einmarsch mit Stiefelgarde, Elferrat, Stiefelhansel, Ur- und Wolfgalgenhexen, die zusammen mit dem Publikum in ihrem entsprechenden Outfit ein fantastisches Bild abgaben.

Bevor das bunte Spektakel über die Bühne ging, konnte Narrenvater Harald Schu als neuen Elferrat Eric Zorn mit dem obligatorischen Ritual in sein Amt einführen. Mit einer Urkunde ausgezeichnet wurde Thomas Stefan, der seit zehn Jahren als Elferrat durch seine Mitarbeit und seine Gruppe den großen Umzug am Fastnachts-Dienstag bereichert. Das närrische Feuerwerk eröffnete die Stiefelgarde in ihren Gardekostümchen und fetzig, flott ihre neuartige Tanzdarbietung zeigte. Dem standen die Fitness-Girls vom Turnerbund Löffingen mit ihrem Dance-Medley keineswegs nach. Auf Eigenwerbung setzte der Musikverein, der bei seinem Ausflug ausgelassene Stimmung demonstrierte. Sehenswert auch die Darbietung der Gruppe "Dance Heroes", die mit ihrem Tanz ohne Namen der Fantasie freien Lauf ließen.