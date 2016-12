Löffingen Von der Aktualität der Weihnachtsgeschichte

So gab es in Göschweiler unter der Regie von Monika Meyer das Singspiel mit dem Kinder- und Jugendchor, in Unadingen waren Claudia Ketterer und in Bachheim Anja Pfeifer für das Krippenspiel verantwortlich. 25 Kinder hatte die federführende Dorothea Schlatter in der katholischen Kirche zum Krippenspiel geführt, während in der evangelischen Kirche Pfarrerin Annegret Krieg, die von Martina Isele und Kirsten Lauble unterstützt wurde, für das Krippenspiel verantwortlich war. Die Herbergssuche von Maria und Josef hatten die Akteure in der evangelischen Kirche in das heutige Löffingen umgesetzt, untermauert mit Bildern vom Städtle und aus der Tagesschau. Doch für Fremde gab es keinen Platz. Bewegte Augenblicke, die heute den Flüchtlingen gelten. Die Weihnachtsgeschichte ist heute lebendiger als je zuvor. "Wir müssen unsere Herzen öffnen", so appellierten die Geistlichen.