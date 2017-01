Löffingen Viel buntes Treiben zum 50-Jährigen

Friedenweiler. Einer der Höhepunkte ist der Umzug am Sonntag, zu dem etwa 2900 Hästräger erwartet werden.

1974 wurde mit den Wurzelbrüdern die erste Fastnachtsfigur geschaffen, die 1992 mit dem weiblichen Pendant – dem Tannenwibli – ergänzt wurde.

Narrentreffen: Mit einem Freundschaftstreffen der Schwarzwälder-Narrenvereinigung – hier ist der Verein Vollmitglied – einem Brauchtumsabend, einem Kinderumzug, Nachtumzug und Jubiläumsumzug, wird der runde Geburtstag der Friedenweiler Narren gefeiert. Am Freitag, 17. Februar, geht es mit dem Brauchtumsabend in der Benedikt-Winterhalder-Halle los. Zum Kinderumzug am Samstag, 18. Februar, 13.30 Uhr, haben sich bereits 13 Gruppen angesagt und für den Sternmarsch am Abend um 18.30 Uhr 21 Gruppen, für den großen Jubiläumsumzug am Sonntag, 19. Februar, 50 Gruppierungen.