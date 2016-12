Löffingen Verein überzeugt mit tollem Auftritt

Löffingen-Reiselfingen. Es war ein dreistündiger Hörgenuss, der die erfolgreichen Entwicklung eines starken Blasorchesters zeigte, dem es in seiner Zusammensetzung gelingt, den Instrumenten eine Vielfalt an Stilrichtungen und Klangmöglichkeiten zu entlocken. Ein erfrischender Auftakt gelang der Jugendkapelle, die unter Leitung von Marc Kaltenbrunn "Inmitten der Nacht" schnell den Dreh heraus hatte, die Stimmung anzuheizen. In einem Kurz-Medley mit zwei hebräischen Liedern und dem cool und abgeklärt wirkenden "Cat Shuffle" übertrugen die Jungmusiker die Begeisterung ihres Auftritts auf das Publikum.

Der Vorsitzende Guido Kaltenbrunn und Dirigent Markus Bölle nutzten die Gelegenheit zur Ehrung von Frederik Ruf und Marius Drescher mit dem Junior- und von Silas Vogt und Jana Duttlinger mit dem Leistungsabzeichen in Bronze. Lange her aber immer noch wohlklingend anzuhören war die 2006 erstmals vom Musikverein aufgeführte "Fedora" aus der Feder von Peter Tschaikowsky. Fabienne Riedlinger moderierte die Veranstaltung, die in der Aufführung eines aus fünf Sätzen bestehenden Ausschnitts aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel zu einem konzertanten Ohrenschmaus reifte. In den übrigen Beiträgen des ersten Konzertteils wählte der Musikverein niveauvolle Beiträge aus dem Reich der originären Blasmusik und präsentierte so eine weitere Facette seines Könnens.

Vor der Pause ernannte Kaltenbrunn den während 41 Jahren bis im vergangen Frühjahr am ersten Flügelhorn aktiven Kurt Werne zum Ehrenmitglied. Zum Einstieg des zweiten Teils wählten die Musiker ein Stück aus dem Jahr 2013, dem der Komponist Jacob Haan den Titel "La Storia" gegeben hatte. Es folgte ein Ausflug in die Welt des Musicals, in welcher der Musikverein mit einem Medley aus "Jesus Christ Superstar" eine weitere Richtung seines Könnens aufzeigte. Aus dem Reich der Filmmelodien wählte Bölle einen Moment für Morricone aus. Es war 2009 als die Gastgeber das erste Mal mit Whitney Houstons "What a feeling" das Publikum in Bann zogen. Nun ge lang es ihnen mit Gastsängerin Natalie Fuß ein zweites Mal.