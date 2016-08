Löffingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht, beobachteten Anwohner in der Wutachstraße in Löffingen drei Personen, die sich an einer Straßenlaterne zu schaffen machten. Nach Eintreffen der Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt, stellten die Beamten zwei beschädigte Straßenlampen fest. Der Glasschirm war jeweils heruntergefallen und zerbrochen, der Mast hing schief. Die Streife traf auf sieben Jugendliche, die für die Beschädigungen jedoch nicht in Frage kamen. Diese waren auf der Suche nach einer in der Nähe stattfindenden Party. Der Polizeiposten Löffingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.