Löffingen Stadtapotheke wird zur Wellness-Oase

Zuerst haben sie den Hexenschopf reaktiviert, aus der alten Stadtapotheke ein modernes Drei-Sterne-Hotel geschaffen und das Ganze noch mit einer Wohlfühl-Oase verknüpft.

Wie schon bei der Restaurierung des Hexenschopfs, wurde auch in der ehemaligen Stadtapotheke und dem Wohnhaus des Künstlers Friedrich Knödler der Charme des Hauses nicht verändert und das Traditionelle mit Modernem gemixt. Vor allem wird dies nun in der Wellness-Oase in der ehemaligen Apotheke sichtbar. Die beiden Saunen sind im alten Gewölbekeller des Hauses eingebaut worden. Zum Ruheraum, dem Solarium oder den Infrarotkabinen geht es vorbei an den Salzwänden, die zu einem guten Raumklima beitragen sollen. War es früher die Apothekerin Helene Knödler, die hier für die Gesundheit sorgte, sind es heute die 38-jährige Stela Cordos und der 53-jährige Lucian Habich, die die Gäste zu Wohlbefinden führen wollen.

Nicht nur die neue Wellness-Oase möchte das Paar am Freitag der Öffentlichkeit vorstellen, sondern auch das Hotel mit seiner interessanten und wechselvollen Geschichte. Schon 1846 wurde hier Bier gebraut, 1920 wurde das Haus zur Apotheke. 1961 zog Helene Knödler mit ihrem Ehemann, dem bekannten Künstler Friedrich Knödler, hier ein. Heute erinnert noch ein großes Gemälde an den Künstler. Im Jahr 2013 wurde alles umgebaut und daraus ein Hotel mit 32 Betten geschaffen. Zwischen Hotel und dem Gasthaus Hexenschopf, welches Stela Cordos und Lucia Habich im Jahr 2009 erwarben, wurde im Jahr 2011 eine Bar-Terrasse mit Holzofen sowie einer Bar eingerichtet und somit das gastronomische Angebot erweitert.