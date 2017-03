Löffingen Sportsmann, Familienmensch und mitten im Geschehen

Gerold Bächle hat eine besondere Natur, die wohl zum großen Teil aus seiner Kindheit herrührt. Auf dem elterlichen Bauernhof in Grüningen hat er alles mitgemacht, was in der Landwirtschaft so anfällt. Vor allem von frühmorgens bis spätabends kräftig anpacken. Dass die Familie noch nebenbei die Krone am Bahnübergang betrieben hat, hat wohl auch den jungen Mann geprägt.

Zum Reporter wurde er eher zufällig. Für seinen früheren Verein schrieb er Spielberichte und weil er schon als Zwölfjähriger eine Voigtländer hatte, begann er auch mit dem Fotografieren.

"Es macht mir halt Spaß", sagt er, so wie ihm ganz vieles in seinem Leben Spaß macht. Ein Mann mit vielfältigem Antrieb. 48 Mal hat er das Sportabzeichen gemacht. Unbedingt schaffen will er das noch zwei weitere Mal. Mindestens. Auch wenn das Knie zwackt und die Hüfte knarzt. So schnell lässt er sich nicht stoppen. 30 Jahre Fußballtrainer, 13 Meisterschaften und eine Erkenntnis: "Beim FC Pfohren war es am schönsten."