Löffingen Schwarzwaldpark: Spatenstich für Raubtieranlage

Parkbetreiber Rüdiger Braun bezeichnete den Spatenstich als einen historischen Akt, den man aufgrund der stetigen Regenschauer auch als Taufe betiteln könnte. "In einer Rekordzeit von gerade einmal zehn Wochen wurde das Projekt auf den jetzigen Stand gebracht", sagte Braun. Nach der Rodung laufen bereits schon die Vorarbeiten für den Untergrund des Raubtierhauses. In zwei Wochen werden die Fundamente fertig sein. "Dies war nur möglich, da alle an einem Strang zogen", so Rüdiger Braun. Die Baugenehmigung wird am Freitag, 30. Juni, aus Freiburg erwartet.

"Für Löffingen und den Schwarzwald wird das neue Raubtiergehege ein absoluter Glücksfall sein", freut sich der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Thorsten Rudolph. Die Hochschwarzwaldcard könnte für den Schwarzwaldpark durchaus ein Thema werden, wie Rüdiger Braun vermerkte.

Dezernent Fritz Ramsaier vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, der sich sehr für den Park und den Rauftierhof Walliser eingesetzt hat, freut sich, dass den Raubtieren nun eine große Fläche zur Verfügung steht. "Laut Vorschrift benötigt ein Raubtier eine Fläche von 300 Quadratmetern, hier im neuen Park wird die zehnfache Fläche den Wildtieren zur Verfügung stehen. Dies ist einfach einmalig", erklärte Ramsauer.

Mit der Fertigstellung des Projekts wird Ende dieses Jahres gerechnet. Für Architekt Jürgen Köpfler ist dieser Bau nach seinen Wortern "ungewöhnlich", da bei der Planung entsprechende Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden müssen.

Deshalb hatte er im Vorfeld die drei großen Zooanlagen in Wuppertal, Krefeld und Gelsenkirchen begutachtet. Wichtige Informationen kamen von Martin Straube, Fachtierarzt für Zoo- und Wildtiere, der schon viele Anlagen dieser Art begleitet hat.