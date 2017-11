Löffingen Reise durch Welt der Blasmusik

Der Erfolg des Musikvereins dürfte mehrfach begründet sein. Zu einen die Harmonie die hier herrscht, dazu das umfangreiche Repertoire und ganz entscheidend auch die umfangreiche Nachwuchsarbeit. Bianca Limberger wird mit der Jugendkapelle den Musikabend eröffnen.

Der Musikverein selbst serviert Musik der Mittel- mit Parts der Oberstufe, unterschiedlichster Genres, welche die Blasmusik ermöglicht. Mit "A sign for Freedem" setzt Dirigent Wolfgang Wehrle nicht nur ein beeindruckendes Konzertwerk an den Anfang, sondern auch einen zeitgenössischen Akzent. Thomas Assanger hat das Werk als musikalischen Ausdruck für Toleranz und Solidarität beim zunehmenden Rassismus komponiert. Der traditionellen Blasmusik bleibt man mit der Polka, Konzertmarsch oder dem Böhmischen Galopp treu, wobei man mit dem Ausflug in die Jazzwelt mit Swing oder in die Tanzwelt des Ausnahmetänzers Michael Flateys mit "Lord of the Dance" entführt.

Mit dem Konzertmarsch von Rudi Fischer "Die Sonne geht auf" hat man sich schon einen "Marsch der Extraklasse" ausgesucht, der eine weitere Facette des Musikvereins zeigt, ebenso wie der musikalische Ausflug in die afrikanische Folklore oder zur symphonischen Rockouverture. Eine Hommage an den unvergesslichen Udo Jürgens setzen die Dittishauser Musiker mit "Udo Jürgens live", ein Medley mit den bekannten Liedern wie "17 Jahr, blondes Haar", "Mit 66 Jahren" oder "Aber bitte mit Sahne". In den Pop-Olymp stieg Robbie Williams mit seinem "Angel", der auch in Dittishausen nicht fehlen darf.