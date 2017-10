Löffingen Oliver Gänsler – Lehrer mit Aszendent Akrobat

Die Kinder- und Jugendarbeit liegt dem 25-Jährigen am Herzen, und so hat er beim Turnerbund Löffingen und auch beim Sportverein Unadingen je eine Zirkusgruppe. Mit zwei seiner Unadinger Nachwuchskünstler wird Oliver Gänsler beim Weihnachts-Varieté am 8. und 9. Dezember gastieren. Noch wird fleißig geübt, bis das Programm am Trapez sitzt. Gänsler selbst wird am Vertikaltuch seine Künste präsentieren.

Seit mehreren Jahren ist Oliver Gänsler mit verschieden Bereichen der Zirkuskunst unterwegs und arbeitetet regelmäßig als Betreuer bei Zirkuswochen, -workshops und festen Zirkusgruppen. Seit Anfang des Jahres bietet er mit dem Konzept "Kirolan" Sport und Spaß im Kinder- und Jugendzirkus an. "Zirkuskünste erfassen unterschiedliche Sportarten", erklärt Oliver Gänsler, "etwa Akrobatik, Jonglage oder Gleichgewichtskünste." Dazu hätten Theater und Clownerie einen hohen Stellenwert.

Mit dem Projekt "Mermaiding" hatte er sich auch beim Kinderferienprogramm beteiligt. Das Schwimmen mit einer Monoflosse und einem Meerjungfrauenkostüm stellte eine ganz neue Bewegungserfahrung beim Schwimmen dar. Oliver Gänsler selbst steht in den Bereichen Äquilibristik (Einrad, Laufkugel und Rola Bola) und Artistik auf der Bühne.