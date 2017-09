Löffingen Neue Gesichter in der Löffinger Seelsorgeeinheit

Für den 30-jährigen Jan Lipinski ist Löffingen die erste Vikarstelle, nach der Priesterweihe im Mai durch Erzbischof Stephan Burger im Freiburger Münster. In seiner Heimatgemeinde Gaggenau-Bad Rotenfels im Murgtal engagierte er sich als Ministrant in der Jugendarbeit. Nach dem Abitur und Zivildienst im Altenheim in Gaggenau trat er ins Priesterseminar Collegium Borromaeum in Freiburg ein. In Innsbruck durchlief er seine Auslandssemester, in der Seelsorgeeinheit Vorderes Kinzigtal in Gegenbach das Praxissemester und in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach sein Diakonatsjahr. Im Baarstädtchen wird er vor allem für Religionsunterricht, die Jugendarbeit mit den Ministranten, die Firmlinge und für die Betreuung des Gemeindeteams Dittishausen zuständig sein. Der sportlich aktive Vikar wird voraussichtlich drei Jahre in Löffingen bleiben.

Markus Schuberth hat als Gemeindeassistent für die kommenden zwei Jahre sein Zimmer im Pfarrhaus in Unadingen bezogen. Es ist der letzte Teil der dreijährigen Ausbildung zum Gemeindeassistenten. Der in Kronach geborene Markus Schuberth machte zuerst eine Lehre als Industriekaufmann, bevor er sich der Religion zuwandte. Bereits als Ministrant und Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat engagierte er sich in der kirchlichen Jugendarbeit. Nach dem Studium als Religionspädagoge in Freiburg und einem berufspraktischen Jahr in der Seelsorgeeinheit Vorderes Kinzigtal liegen die Schwerpunkte in Löffingen im Religionsunterricht an der Grundschule Bachheim-Unadingen, er unterrichtet die Erstkommunikanten und begleitet das Gemeindeteam in Göschweiler. Er ist ein SC-Freiburg-Fan.