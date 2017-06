Löffingen Nacht der offenen Kirchen steht an

Das Pfarrfest der Seelsorgeeinheit Löffingen startet am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst, der vom Kinderchor Göschweiler mitgestaltet wird. Das Programm unterstreicht die Verbundenheit, welche in der Seelsorgeeinheit besteht. So wird ab 11.30 Uhr der Musikverein Bachheim zum Frühschoppenkonzert einladen. Um 13 Uhr wird die Märchenerzählerin Angela Schropp von Burkheim erwartet.

Anschließend können sich die Kinder bei Carolin Riedlinger und Milena Fehrenbach in Märchenfiguren verwandeln lassen. Die Kinder- und Jugendtrachtengruppe wird sich tänzerisch ab 14.30 Uhr präsentieren, bevor um 15.30 Uhr die Happy-Junior Band und das Jugendorchester des Handharmonikaclubs Löffingen auf der Bühne Platz nehmen.

Musikalisch wird der Tag mit dem Musikverein Dittishausen ab 17 Uhr beendet. Die katholische Frauengemeinschaft wird einen Basar mit Selbstgemachtem, Selbstgebasteltem, Selbstgenähtem und einem Flohmarkt präsentieren.

Ein Festausschuss, bestehend aus Mitgliedern des Pfarrgemeinderats, hat für das abwechslungsreiche Programm des Festes gesorgt. Hierzu zählen auch kulinarische Gaumenfreuden, die den Gästen angeboten werden.

Im Jahr 2005 wurde die Seelsorgeeinheit Löffingen eingerichtet. Sie umfasst die Pfarrei St. Michael in Löffingen mit den Filialen St. Peter Dittishausen, St. Bartholomäus Seppenhofen, St. Peter und Paul Bacheim, Herz-Jesu Göschweiler, St. Fridolin Reiselfingen und St. Georg Unadingen. Auch die Wallfahrtskirche Witterschneekreuz gehört dazu. 4862 Gläubige werden von Pfarrer Eugen Dannenberger, Vikar Sascha Doninger, Diakon Thilo Knöller und Pastoralreferentin Veronika Kreutz betreut.