Löffingen Mitmachtheater begeistert Kinder

Dabei entwickelt sich das Stück durch die Zwischenrufe, durch Lieder und das Mitmachen der Kinder in unterschiedliche Variationen ohne dabei das Hauptthema zu verlassen: Die kleine Kim erfindet einen unsichtbaren Freund, den Hund Charlie, der sie von nun an überall hin begleitet. Nur Kim kann ihn sehen, er tröstet sie und macht ihr Mut. In dieser Fantasiewelt sind die Kinder zuhause und in dieser werden die kleinen Besucher vom Theater Sturmvogel auch "abgeholt". Über die Identifikation der Figuren auf Bühne werden Kreativität, Lebensfreude und Entdeckerlust geweckt und die Persönlichkeit gestärkt.

Deutlich wird diesbei der Aufführung in gleich zwei Schlüsselszenen. So kommt der kleine Florian auf die Bühne, um einen Brief vorzulesen. Auch als Hund Charlie auf der Bühne steht, wagen auch die Ängstlichen sich nach vorne, um den Vierbeiner zu streicheln und mit einem Leckerli zu belohnen.