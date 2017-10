Löffingen Mit Schmackes durchs Tor geradelt

In Löffingen und einige Ortsteilen wurden für das Rennen Straßen gesperrt und Umleitungen eingerichtet. So waren zahlreiche Feuerwehrleute, das Rote Kreuz und Absperrkommandos im Einsatz. An den Verpflegungsstellen hieß, es nachdem der Tross vorbei war, tausende Trinkbecher einzusammeln, welche die Rennfahrer nach einigen hastigen Schlucken in aller Hetze von sich geworfen hatten. Gefürchtet bei den nicht ganz so starken Rennfahrern war, dass sie vom sogenannten "Besenwagen" eingeholt werden – dann ist das Rennen vorbei. Manche Familien luden Freunde und Bekannte ein, um gemeinsam am Straßenrand bei gutem Wetter das Fahrerfeld anzufeuern.