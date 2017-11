Löffingen Mehr Schatten auf dem Bürgerhallenplatz gewünscht

Diese Möglichkeit muss erhalten bleiben, da war sich der Ortschaftsrat einig, der nun erneut den Kontakt mit der Telekom sucht.

Am Volkstrauertag, 19. November, wird man des Göschweiler Bürgers Emil Baader gedenken; die Landjugend wird an diesem Tag auch für die Kriegsgräberfürsorge sammeln. Am 26. November laden die Landfrauen zum gemeisamen Frühstück ein, und am 16. Dezember steht der Christbaumverkauf in der Gemeinde an.