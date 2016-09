Löffingen Markanter Wohnblock entsteht

Löffingen. Wohnraum in Löffingen ist knapp. Grund genug für die Löffinger Baugenossenschaft, in der Rötenbacherstraße einen neuen Wohnblock zu bauen. Am Wochenende wurde jetzt mit zahlreichen Gästen Richtfest gefeiert. Eine wichtige Entscheidungshilfe sei auch die WST-Erweiterung gewesen, erklärte der Vorsitzender Werner Adrion. Hoch auf dem Dachfirst waren es Marco Schwirz und Gerhard Schätzle, die mit ihrem Richtspruch dem neuen Wohnblock und den künftigen Bewohnern nur das Beste wünschten.