Löffingen Kartenverkauf

Es gibt wieder zwei Veranstaltungen in Löffingen. Beim letzten Mal hatte man eine Veranstaltung in Unadingen angeboten, die gut besucht war, aber dies war mit großem Mehraufwand verbunden. "Alleine der Aufbau kostet viel Zeit. Vor allem da die Stadtgärtner mit dem floralen weihnachtlichen Schmuck nicht geizen werden", so Rontke. Da lediglich pro Abend 120 Karten verkauft werden, ist schnelles Handeln angesagt. Am Freitag haben sich schon fünf Firmen zur Weihnachtsfeier angesagt, bereits 110 Karten sind verkauft. Gäste aus Donaueschingen, Blumberg, Stegen, Bräunlingen und Büsingen-Bietigheim haben schon Karten bestellt.

Für das Dinner wurde auch in diesem Jahr der Löffinger Naturparkwirt Michael Messmer als Caterer gewonnen. Mit seinem Team präsentiert er ein Vier-Gänge-Verwöhn-Menü. "Es wird ein raffiniertes Dinner verbunden mit regionalen und saisonalen Schmankerln", erklärt Rontke. Vegetarier oder lactoseintolerante Gäste können bei der Kartenbestellung im Vorfeld ihre Wünsche anmelden.