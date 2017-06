Löffingen Jugend gibt den perfekten Gastgeber

Ein vielfältiges Angebot gab es auch für den Gaumen. So bruzzelten die Currywürste auf dem komfortablen Grill, welche die Löffinger Hexen zur Verfügung stellten. Dazu lockten Steaks und eine große Kuchenauswahl, hier waren neben den Mitgliedern der Land- und Bläserjugend auch die Mütter gefragt. Die berühmte Göschwieler-Bowle kam bei den Gästen ebenfalls gut an. Erstmals hatte man ein großes Zelt aufgestellt, das allerdings bei den sommerlichenn Temperaturen nur wenig benutzt wurde, vielmehr genossen die Besucher die Atmosphäre unter freiem Himmel.

Für die kleinen Besucher hatten Michaela Blatter und Monja Hummel eine Kinderschminkstation aufgestellt. Egon Albert, der Pfarrhisler, sorgte mit seiner Kutschfahrt durch den Ort ebenfalls für eine beliebte Unterhaltung.

Groß war die Überraschung bei den Landfrauen, als die Land- und Bläserjugend die Vorsitzende Gabi Müller auf die Bühne holten.

Zum Dank dafür, dass die Landfrauen den Jugendlichen ihren Raum zur Verfügung stellen und zum 40-jährigen Bestehen der Landfrauen gab es eine eigens kreierte Uhr. Tobias Kaltenbrunner brachte hier als Fachmann sein Können mit ein. Eine nette Geste kam vom neuen Wirtepaar des "Alpenblick". Sie schlossen um 18 Uhr die Pforten, um nicht mit dem Fest zu kollidieren.

Zum fünften Mal lud die Jugend zum Dorfhock ein. Mit 50 Personen waren sie perfekte Gastgeber. Gestaltet wird der Hock von den 33 Mitgliedern der Land- und 25 Personen der Bläserjugend. Während die Bläserjugend 2008 gegründet wurde, existiert die Landjugend bereits seit 1981. In beiden Vereinen engagiert sich die Göschweiler Jugend. So lag die Hauptorganisation in den Händen von Hanna und Swetlana Albert sowie Larissa Hensler.