Löffingen Halle in Unadingen wird zum Spukschloss

Blutrünstige Vampire, erschreckende Fratzen, Teufel, Geister, Spinnenfrauen: All diese Figuren nahmen die Unadinger Halle in Beschlag, die vom Musikverein mit einer Mega-Deko zu einem Spukschloss umgestaltet wurde. Da saß eine Person auf dem elektrischen Stuhl – hinter Gittern –, da flatterten Knochengerippe von der Decke, da saßen übergroße Geister an der Bühne und darunter tanzte das Gruselkabinett.

Für die passende Musik sorgte die Partyband "Midnight Special". Fetzig-mitreißend animierte sie, natürlich im entsprechendem Grusel-Outfit, zum "Abgrooven pur". Abkühlen konnten sich die zahlreichen Besucher an der Grusel-Bar mit coolen Drinks, bevor es wieder auf Gruselbühne ging.

