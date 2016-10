Löffingen Gute Seele der Dorfgemeinschaft

Die Vorsitzende Ilona Meister und ihre Stellvertreterin Susanne Kuhn bemühen sich mit ihrem Vorstandsteam, allen Interessen der Mitglieder zwischen 24 und 86 Jahren gerecht zu werden. Dies beginnt bei Vorträgen, es beinhaltet aber auch Turnen und Fitness, so Schriftführerin Beate Streicher.

Auch während der Fastnacht sind die Landfrauen aktiv und machen am Umzug mit, dazu haben sie vom Kirchenchor die Fuhrmannskneipe übernommen, um die Gäste beim Fuhrmannstag zu bewirten. Nadine Benz konnte ein leichtes Plus in der Kasse verzeichnen.

Selbstverständlich sei man auch im Bezirk aktiv. Dies freute Bezirks-Beisitzerin Isabella Olveira-Müller, die das Engagement in und aus Dittishausen würdigte.