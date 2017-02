Löffingen Grund zu feiern

Nach dem Besuch der Volksschule folgte die Fortbildungsschule in Döggingen, danach die Winterschule in Donaueschingen. Arbeit zuhauf gab es in der Landwirtschaft zu Hause, hinzu kam im Winter mit Holzschleifen die Waldarbeit. 1968 übernahm Emil Marx die elterliche Landwirtschaft und der Vollerwerbsbetrieb wurde kontinuierlich vergrößert. Drei Jahre später heiratete er Rita Schuler aus Neuglashütten, vier Kinder gingen aus der Ehe hervor. 1995 wurde der Betrieb an Sohn Werner übergeben.

Auch öffentlichen Aufgaben hat sich Emil Marx hinreichend gewidmet. So war er ab 1971 zwölf Jahre im Gemeinderat vertreten, bis zur Kreisreform in der selbständigen Gemeinde Unadingen, danach in Löffingen und anschließend auch im Unadinger Ortschaftrat. Mehrere Jahre stand er als Verkaufsleiter in Diensten der ZG, bis als Folge des Strukturwandels 1999 die Schließung der Unadinger Verkaufsstelle erfolgte. Drei Jahrzehnte stand er in den Reihen der Musikkapelle und ist heute Ehrenmitglied, auch der Sportverein Unadingen verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft. Für Jahrzehnte Mitglied in der Feuerwehr erhielt er die Auszeichnung des Verbandes und zählt heute zur Altersmannschaft.

Nach wie vor beschäftigt sich der Jubilar gerne mit Lesen und Kreuzworträtsel. Gefeiert wird im Familienkreis, hierzu können auch sieben Enkel gratulieren.