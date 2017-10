Löffingen Gewinner nimmt den Hammel mit

Löffingen-Bachheim. Kilbig, Kirchweih, Kirmes – ein Fest mit vielen Namen und langer Tradition. Dies gilt auch für den Hammeltanz, der nach alter Überlieferung wohl schon im Jahr 1476 stattfand.

Auch in Bachheim wird diesem alten Brauch gedacht und am kommenden Sonntag, 15. Oktober, zur Bachheimer Kilbig mit Schlachtplatte und Hammeltanz eingeladen. Der Musikverein und die Landfrauen sind die Gastgeber, die für einen bunten, unterhaltsamen Nachmittag mit Hörgenüssen und Gaumenfreuden sorgen. In diesem Jahr locken auch Hubschrauberflüge, welche den Gästen den Blick von oben über die Wutach oder über die Region ermöglichen.

"Musikalisch wird die Kilbig mit einem Frühschoppenkonzert vom Musikverein Häusern eröffnet", kündigt der Vorsitzende des Musikvereins, Dominic Reichhart, an.