Löffingen Fünf schwäbische Spaßmacher

Engagiert hat die Künstler der Förderverein Teufel Rötenbach. Der Verein unterstützt mit seinem kulturellen Engagement zum einen die Teufel, zum anderen aber auch die regionale Fastnachtskultur. "Wir setzen auf einen kurzweiligen und hochamüsanten Abend", verspricht Hansi Wetterer vom Förderverein.

Karten für den Comedy-Abend gibt es noch bis zum Freitag im Vorverkauf in der Tourist-Info Löffingen, im Dorfladen oder auch unter fvt.roetenbach@outlook.de. An der Abendkasse wird es ebenfalls noch Karten für diesen Abend geben. Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, in der Benedikt-Winterhalder-Halle statt, Einlass ab 18.30 Uhr.