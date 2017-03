Löffingen Ernennung zum Ehrenkommandanten erfolgt posthum

Ehrungen: "Bernhard Guth hat die Feuerwehr geprägt und soll nun posthum seine Ehrung erfahren", so Gesamtkommandant Bernd Schwörer. Eigentlich hatte der Verstorbene die Ehrung als Ehrenkommandant bei der Versammlung in Empfang nehmen sollen – eine Auszeichnung, welche auch der Gemeinderat befürwortete, so Bürgermeisterstellvertreter Walter Kessler.

Nach Absprache mit der Familie habe man dem Ehrenkommandanten seine Auszeichnung mit ins Grab gelegt. "Der Tod ist für uns alle unfassbar", sagte Bernd Schwörer. In der Laudatio wurde sichtbar, was Bernhard Guth alles bei der Feuerwehr geleistet hat. 50 Dienstjahre, davon 20 Jahre als Kommandant und 45 Jahre in Verantwortung.

Viel bewegt hat auch Helmut Bausch, erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz, bei seiner Laudatio, während Bernd Schwörer dem neuen Hauptlöschmeister die neuen Dienstklappen anheftete. 1976 trat Bausch der Wehr bei, engagierte sich in der Jugendarbeit, legte alle Leistungsabzeichen zweifach ab und engagierte sich als Adjutant und Kommandant für die Abteilungswehr. Nach den Ehrenzeichen des Landes in Silber und Gold durfte er nun diese weitere Auszeichnung in Empfang nehmen.