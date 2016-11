Löffingen Engagement beweisen sie alle

"Du bist immer gut drauf", dieser Ausspruch von Katrin Müller ging an die Adresse von Roland Vogelbacher, der mit gleich zwei Ehrungen bedacht wurde. Seit 1996 ist er im Bass-Register anzutreffen, was ihm die Vereinsehrennadel in Bronze brachte. Die Nadel in Gold durfte er für sein 15-jähriges Engagement als dritter Vorsitzender in Empfang nehmen.

Das Ehrenamt ist auch für Daniel Beck eine Selbstverständlichkeit. Seit 1986 verstärkt er den Bass, war von 1998 bis 2004 Jugendleiter und übt seit dieser Zeit nun das Amt des Schriftführers aus. Mit der Vereinsnadel in Silber wurde er hierfür ausgezeichnet.

Für zehn Jahre gab es ebenfalls die Vereinsnadel für Linda Tröndle und Laura Fesenmeier. Jens Tröndle, der ebenfalls die Vereinsnadel erhielt, kann allerdings neben seiner Musikerlaufbahn mit dem Flügelhorn und der Trompete auch Vorstandsaktivitäten vorweisen.

So war er lange Jahre Jugendwart und engagiert sich heute als Pressewart und in der EDV. Seine Handschrift war auch in der erfrischenden bildlichen Untermauerung des Konzert sehen.

Den Eintritt für das Konzertorchester haben sich Jana Limberger, Carina Vogelbacher und Janina Grothe mit dem Erreichen des Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze gesichert. Vorausgegangen war eine theoretische und praktische Prüfung. Ralf Thoma appellierte an die Jugendlichen, sich auch den weiteren Leistungsabzeichen zu stellen.

"Eine Herausforderung, welche nicht nur das persönliche musikalische Weiterkommen aufzeigt, sondern auch die Kapelle selbst bereichert", so Thoma.

Mit dem Ehrungsmarsch honorierten die Musiker das Engagement der Geehrten.