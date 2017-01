Löffingen Einwohnerzahl in Gemeinde stabil

Wie bei allen derzeitigen Baustellen ist die Verlegung von Leerrohren für das schnelle Internet vorgesehen. Mit einer Küchenzeile und Gläserspülstation soll die Küche in der Bürgerhalle erweitert werden, wofür 40 000 Euro veranschlagt sind. Nach Abschluss dieser Maßnahme wäre die Küche auf neuesten Stand. Im Rathaussaal wird die Deckenbeleuchtung erneuert, im gleichen Zuge soll eine Schallschutzdecke für bessere Akustik eingebaut werden. Vorgesehen sind Planungskosten (25 000 Euro) für ein Feuerwehrgerätehaus, wobei der Standort derzeit offen bleibt.

In den Etat eingebaut sind im üblichen Rahmen Randsteinerneuerungen und Planzungen, wobei die Ortsverwaltung bei letzterem mit einem Friedbaum mit Urnengräbern auf neue Wege geht und mit alternativen Bestattungsformen der neueren Entwicklung Rechnung trägt, wie Fehrenbach dies formuliert. Wie zu erwarten, wurde das schnelle Internet Thema, wozu Bürgermeister Link den aktuellen Sachverhalt beleuchtete.

Löffingen-Dittishausen. Begeisterungsstürme erntete die Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen bei ihrem Jahresabschlusskonzert im Haus des Gastes. Die 20 Vollblutmusiker boten auch alles auf von Swing, Latin, Blues über Jazz und moderne Bigband-Arrangements, wobei sie ihr Können und ihre Improvisationskraft eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Seit Jahren beendet die Bigband das Jahr musikalische in Dittishausen. Auch heuer hatte wiederum Interhome zu diesem musikalischen Leckerbissen eingeladen. Jessica Scherzinger, Siegrid Seeger-Lade und Kathrin Kraft vom Interhome-Büro freuten sich über 130 Gäste im voll besetzten Haus des Gastes.

Bandleader Jürgen Engesser aus Unadingen hatte für das Jahreskonzert 22 Songs ausgesucht mit teils anspruchsvollen Solos der Musiker, aber auch mit der wunderbaren Stimme der Sängerin Jaqueline Wolf.

Sowohl die Instrumentalsongs als auch die gesungenen Lieder unterstrichen das Können der Akteure. Titel wie "Love for Sale" in der Version der Buddy Rich Bigband oder "The Preacher" von Horace Silver forderten der Band alles ab. Silver griff dabei auf den Hard Bop – einem besonders ausgeprägten Jazzstil, zurück. Gerade diese härtere Spielweise und Gradlinigkeit präsentierten die Musiker fantastisch. Swing mit einer sensationellen Anordnung einer großen Melodie in einer Tempo-Einstellung hat "Love for Sale" in der Version der Buddy Rich Band zu eigen, mit interessanten Solo-Räumen für Alt- und Tenorsaxofone, Trompete und den Drum Breaks. Die Posaunen stellten sich in den Mittelpunkt bei "Please don’t shoot the Trombone Player", wie aus der launigen Moderation durch Manfred Nitsch zu hören war.

Bandleader Jürgen Engesser hatte die Register hervorragend aufeinander abgestimmt und verstand es perfekt die Musik in den Hintergrund zu stellen, wenn Jaqueline Wolf gefühlvoll und doch kraftvoll ihre Stimme erschallen ließ. Mit Songs wie "Feeling good" setzte sie das Hardrock-Original mit der Version von Michael Bubble ins Jazz-Genre. Auch die Ballade "Dont`t know why" in der Bigband Version unterstrich ihr Talent. Es wunderte nicht, dass das Publikum nach solch fantastischem Hörgenuss die Musiker erst nach zwei Zugaben und stehenden Ovationen von der Bühne ließ.

Friedenweiler-Rötenbach (gb). Bereits seit November laufen die Cego-Schwarzwaldmeisterschaften 2916/2017. Im neuen Jahr startet die Runde in der Benedikt-Winterhalder-Halle in Rötenbach. Die Fußballabteilung des TuS Rötenbach ist wieder Ausrichter, am Sonntag, 8. Januar um 14 Uhr. Für die Sieger dieser Runde locken als erster Preis 150 Euro in bar, als zweiter Preis ein Geschenkkorb im Wert von 80 Euro aus dem Dorfladen und als dritter Preis 50 Euro. In Rötenbach wird die vierte Runde ausgespielt von insgesamt zwölf Runden, mit dem Finale am 13. April in der Brauerei Ganter in Freiburg.

Nach der Eröffnung in Hofsgrund und bei Al Capones Erben in Mundelfingen führen punktgleich Andreas Gutmann aus dem Münstertal und Gerda Lorenz aus Hofsgrund mit jeweils 1100 Punkten die derzeitige Rangliste an. Doch diese bedeute noch nichts, wie Stefan Wissler vom TuS Rötenbach erklärt. Die Baaremer und Hochschwarzwälder werden wieder ordentlich mitmischen. Die 15. Ganter-Cego-Schwarzwaldmeisterschaften 2015/2016 wurde von Heinz Klostermann aus Hüfingen klar gewonnen. Vizemeister wurde Klaus Hirt aus Wolterdingen, Klostermann liegt derzeit auf Rang fünf.

Das alte badische Kartenspiel gewinnt – auch dank der Schwarzwaldmeisterschaften – immer mehr an Beliebtheit. Erfreulicherweise wird das Kartenspiel auch von der Jugend gespielt. Volkshochschulen, Vereine oder Privatpersonen laden zum Erlernen des Cegospiels ein.

Auch in Löffingen wird regelmäßig gespielt, beispielsweise mittwochs in der Seniorenwohnanlage.