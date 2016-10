Löffingen Eine Hommage an den Chorgesang

Löffingen/Rötenbach. Das vielversprechende Motto wurde nicht nur durch das anspruchsvolle Repertoire des Gastgebers, sondern auch durch den Auftritt der Gäste, der Xangverein Niedereschach und der DaChor aus Rötenbach umgesetzt. Höhepunkt des gelungenen Chorgesangabends in der Rötenbacher Benedikt-Winterhalder-Halle war der gemeinsame Auftritt der Chöre Dreiklang und des Xangvereins. Stimmgewaltig und doch gefühlvoll servierten sie den tiefsinningen Song "Griechischer Wein" von Udo Jürgens und "The Conquest of Paradiese" von Vangelis, der Soundtrack des Erfolgsfilms über die Entdeckung Amerikas.

Stimmgewaltig, mit zwei Gastsängern, eröffnete die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Arnd Peter den niveauvollen Gesangsabend. Während die Sänger hier die Musik der Romantik mit Werken von Friedrich Mendelsohn Bartoldy, Franz Schubert und Friedrich Silcher hervorhoben, wechselten sie in ihrem zweiten Part zu zeitgenössischen Komponisten wie Reinhard Mey, Udo Jürgens oder die Toten Hosen. Schon hier zeigte sich der beeindruckende Wechsel, der von den Gästen mit großem Applaus entgegengenommen wurde.

Gerade mit dem Song Altes Fieber, bekannt von der Fußballeuropameisterschaft, setzten die Sänger einen besonderen Akzent, ebenso beim kleinen Teddybär, der mit kleinen und großen Bären auch optisch ins Bild gesetzt wurde.