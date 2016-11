Löffingen Einblicke in den Weihnachts-Circus gewährt

Einen ersten Einblick ins Programm durften die Besucher ebenfalls erhaschen. So die Black-White-Dressur, die Christian Walliser mit seinen vier Pferden einstudiert hat. "Wir stehen schon in den Startlöchern für eine weihnachtliche Circus-Gala", versprechen Christian und Jan Walliser. Auch niveauvolle Komiker und internationale Artisten werden dabei sein. Als junger Nachwuchs-Tiertrainer steht erstmals Jakob Walliser in der Arena. Doch nicht nur dem Weihnachts-Circus fiebern Jan und Christian Walliser entgegen, sie warten auch auf Nachricht des Landratsamts, wie es weiter gehen soll. "Zwar stehen die Tiere bei Transporten zu andern Auftrittsorten nicht unter Stress, wie irrtümlicherweise behauptetet, aber wir möchten in Löffingen sesshaft werden", sagen sie.