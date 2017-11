Löffingen Drei Ehrungen beim Kirchenchor

Auf die bewährte Führung kann der Kirchenchor "St. Georg" weiterhin setzen. Kuno Rombach als Stellvertreter unterstützt die Vorsitzende Ketterer, in ihren Ämtern bestätigt wurden ebenfalls Matthias Heer als Kassenwart, Schriftführerin Anne Koßbiel, lediglich neben Bernhard Rieple löst Johanna Wolf als neue Beisitzerin Elfriede Sättele ab. Zunächst steht an Heiligabend in Unadingen die Umrahmung der Familienkrippenfeier an.