Löffingen Buchmeier ist Ehrenkommandant

Dieses langjährige Ehrenamt mit Vorbildcharakter führte nun zur Auszeichnung als Ehrenkommandant. Bürgermeister Tobias Link und Ortsvorsteher Helmut Wölfle hoben die großen Verdienste Buchmeiers hervor. In der handgeschriebenen Ehrenurkunde wird auf den besonderen Verdienst um das Feuerwehrwesen hingewiesen. "Wenn ein Kommandant nach 25 Jahren die Brücke verlässt, bedeutet dies immer einen großen Einschnitt", unterstrich Link.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Gottfried Benitz hatte für Buchmeier eine weitere Würdigung parat, die Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg, zweithöchste Auszeichnung des Landes. Benitz resümierte Buchmeiers Feuerwehrlaufbahn, die 1971 begann und mit zahlreichen Fort- und Weiterbildungen sowie die Leistungswettkämpfen fortgesetzt wurde. Gesamtkommandant Bernd Schwörer erinnerte an den ersten Brandeinsatz des Geehrten in Weiler.

Buchmeier hinterlasse eine gut aufgestellte Mannschaft, was auch die Führungsqualität zeige. Ob für die Jugendfeuerwehr, die Aktiven oder auch die Altersmannschaft – Buchmeier hatte für jeden ein offenes Ohr. Kurzweilig und heiter erinnerte Buchmeier selbst an so manche Episode in seiner langen Führungsposition. So war er mit 37 Jahren das jüngste Mitglied im Feuerwehrausschuss, er erinnerte aber auch an die nicht einfache Zeit des Zusammenwachsens der einzelnen Abteilungswehren zur Gesamtwehr. Heute nicht mehr wegzudenken sei das Miteinander, das sich gerade auch bei Großbränden zeige. Der Einsatz beim Pilgerhof-Brand oder auch die Menschenrettung beim ersten Einsatz als Kommandant, als die Werkstatt seines Vorgängers brannte, werden ihm ihn lebhafter Erinnerung bleiben.