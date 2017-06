Löffingen Blutspenden lockt mit Gruppenpreisen

Löffingen (gb). Zwar gehören die örtlichen Blutspende­termine immer zu den erfolgreichsten im gesamten DRK-Kreisverband Freiburg, doch trotzdem wird das Team um Rot Kreuz-Vorsitzenden Manfred Lauble nicht müde, für das Blutspenden zu werben. Die nächste Gelegenheit ist am Montag, 19. Juni. "Gerade in der Urlaubszeit fehlen Blutspenden, doch gerade in dieser Zeit werden meistens auch mehr Blutkonserven benötigt", erklärt Lauble, der hauptberuflich als Notfallsanitäter tätig ist. "Die Blutspender sollen belohnt werden", heißt die Devise in Löffingen, dies zeigt sich bei unterschiedlichen Aktionen. Bereits zum zweiten Mal wird zur Gruppen-Blutspende aufgerufen.