Löffingen Bergstraßensanierung geht weiter

"Ein ganz herzliches Dankeschön an die Anwohner, die hier vieles mitgemacht und mitgetragen haben", sagte Manfred Furtwängler. Die gelungene Teilsanierung soll nun weitergeführt werden. So werden im kommenden Haushalt Mittel für die Fortführung bis zum Haus Kranz beantragt.

Das rund 200 Meter lange Teilstück soll mit neuen Wasserleitungen versehen werden, ebenso werden weiter Leerrohre für das schnelle Internet gelegt. Das Oberflächenwasser soll künftig abgeführt werden, die Straßenlaternen und natürlich auch der Straßenbelag erneuert werden. "Wahrscheinlich wird die Straße etwas breiter", sagte Ortsvorsteher Furtwängler, was zu einer besseren Befahrbarkeit, besonders im Winter, führen solle. Gespräche mit Grundstückseigentümern wurden bereits geführt. Das Stadtbauamt werde gebeten, eine Kostenermittlung durchzuführen, um diese dann im Haushaltsplan einzubringen.

Ein weiterer Punkt im Haushalt 2017 wird die Einrichtung eines so genannten Wlan-Hotspots, eines kostenlosen öffentlichen Internetzugangs, am Emil-Baader-Platz sein. Hier denkt man vor allem an die Wanderer, die hier Informationen erhalten sollen, etwa auch über die Busverbindungen. Bereits beim Schwimmbad am Ausgang der Schlucht wurde ein Busfahrplan angebracht. "Die Wanderer müssen frühzeitig informiert werden, damit sie wissen, ob sie in den Ort hochlaufen müssen oder der Bus an der Schattenmühle hält", so Furtwängler.