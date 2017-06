Löffingen 1750 Schanzenstürmer sind gemeldet

Zwei hochkarätige Sportevents nehmen im Veranstaltungskalender des Hochschwarzwaldes einen breiten Rahmen ein: Mit der "Badenova Hochschwarzwald e-cart-trophy" bewegt sich die Hochschwarzwald Tourismus GmbH zum ersten Mal auf dem Terrain des umweltverträglichen Motorsports.

Titisee-Neustadt. Das komplett emissionsfreie Autorennen an den Ufern des Schluchsees bietet vom 30. Juni bis 2. Juli Firmenteams auf einem 800 Meter langen Rundkurs ein Spielfeld, auf dem sie sich messen können. Am Samstag, 15. Juli, sind dann Ausdauer und starke Beinmuskeln gefragt, wenn an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt, bei der "Red Bull 400" Weltmeisterschaft der Schanzen-Stürmer bis zu 1750 Teilnehmer aus rund 40 Nationen, die Schanze in Gegenrichtung erstürmen. Anstatt wie beim Skispringen hinunter, geht es hierbei bergauf. "Der Unterschied ist außerdem, dass die ›Red Bull 400‹ eher ein Event für die Teilnehmer ist und das Skispringen eine Veranstaltung für die Zuschauer", erklärte der Österreicher Andreas Berger von Red Bull, der die Veranstaltung eher als "Woodstock-Erlebnis" bezeichnet. Berger, Erfinder des "Red Bull 400", nahm am Dienstag zusammen mit Skispringeridol Thomas Morgenstern und DSV-Springer Andreas Wank am Pressegespräch der HTG an der Hochfirstschanze teil.

Morgenstern, der mit dem eigenen Hubschrauber einflog, freute sich, wieder einmal im Schwarzwald zu sein. "Obwohl meine Erinnerungen durch den schlimmen Sturz beim Skispringen in Titisee-Neustadt nicht so gut sind, habe ich mich echt gefreut, wieder mal bei euch zu sein", bekannte er. Morgenstern nahm bisher nur einmal am "Red Bull 400" am Kulm teil. "Das war ganz schön hart", erklärte er. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein Weltmeistertitel vergeben. Gestartet wird in den Volldistanz-Wertungen der Frauen und Männer und in der 4x100-Meter-Staffel. (Männer, Mixed und Firefighters).