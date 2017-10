Lauterbach Zusammenfügen was zusammengehört

Die Lauterbacher Pfarrerin Heidrun Stocker lud zu dieser Gemeindeversammlung auf vergangenen Sonntag, 8. Oktober in das evangelische Jugendheim ein. Ihr besonderer Gruß galt der Gesamtkirchenpflegerin Martina Herzog. In lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen referierte Herzog über die unabdingbaren rechtlichen Vorgaben. Für die 1900 Mitglieder zählende Gesamt-Kirchengemeinde Schramberg und Lauterbach ändert sich bei einer zum 1. Januar 2019 angestrebten Fusion so gut wie nichts. "Wir leben diese Fusion schon seit vielen, vielen Jahren", stellte Stocker fest. "Veränderungen werden vor allem in der Vereinfachung der Verwaltung spürbar sein." Herzog bekräftigte: "durch die Fusion verlieren wir nichts".