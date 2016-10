Lauterbach Tor um Tor zum Tischkickersieg

Beim Bierkrugstemmen galt es, den gefüllten Krug so lange wie möglich über eine gespannte Schnur zu halten. Trotz Anfeuerungsversuchen war dies ein kräftezehrendes Unterfangen, was nicht jedem gelang. Dabei stellte sich Matthias Wetten als stärkster heraus, gefolgt von Andreas Hoffmann und Achim Lipp. Die Damen gingen nicht weniger motiviert ans Stemmen als die Männer. Am längsten konnte Martina Hoffmann den Krug halten, gefolgt von Anja Brüstle und Jutta Zanger.

Auch beim Tischkickerturnier ging es laut Mittelung spannend zu: Nach den ereignisreichen Vorrundenspielen qualifizierten sich die Titelverteidiger Nikolai Lipp und Roland Rogge, sowie das Duo Marc Blessing und Wolfgang Schulze für das Endspiel.

Nach einem starkem Anfang ging das Team Blessing/Schulze mit 9:4 in Führrung und stand kurz vor dem Sieg. Doch holten die Titelverteidiger Lipp und Rogge Tor für Tor auf. Nach einem langem Ballwechsel dann der Treffer für Lipp/Rogge zum 10:9. Enttäuschung pur nach klarer Führung bei Marc und Wolfgang. Platz Drei ging an Heinz Jager und Nico Klausner gefolgt von Gena und Ralf Schulze. Nach der Siegerehrung wurde noch kräftig gefeiert.