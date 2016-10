Lauterbach Szenario eines Waldbrandes

Lauterbach. Angenommen war ein Brand in der Maschinenhalle der Kunststoff verarbeitenden Firma Bock am Ortsausgang von Lauterbach Richtung Fohrenbühl. Bei den eigenen Löschversuchen verletzen sich zwei Mitarbeiter schwer und werden vermisst. Mindestens zwei weitere Mitarbeiter aus dem Kartonagelager werden ebenfalls vermisst, drei weitere flüchten auf das Dach des Lagers – so das fiktive Szenario des ersten Übungsabschnitt.

Den ersten Einsatz führte die Feuerwehr Lauterbach aus mit der Suche nach Personen durch Atemschutzträger und einem Löschangriff. Zwei Personen konnten aus dem Gebäude gerettet werden.

Für den Zweiten Übungsabschnitt wurde ein Zug der Feuerwehr Schramberg dazu gerufen. Über die Drehleiter wurde eine Person vom Vordach und drei weitere vom Dach der Halle auf den Boden gebracht.