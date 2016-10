Lauterbach Spende für Erfolge

Mit einer neuen Radballmaschine, gespendet von der H. Maurer GmbH & Co. KG, wollen die beiden Sportler möglichst häufig ins gegnerische Tor treffen. "Mit der Finanzierung einer neuen Radballmaschine wollen wir zwei junge Talente in einer Sportart unterstützen, die nicht im Rampenlicht steht", so Geschäftsführer Tobias Maurer.

Als Sponsor möchte das Unternehmen auch die Leistung der ehrenamtlichen Helfer würdigen, die sich in ihrer Freizeit für den Verein engagieren. Julian Müller und Jannic King, aktuell die erste Mannschaft des RV Blitz Lauterbach, treten in ihrer Klasse gegen 15 Teams aus ganz Baden-Württemberg an. "Die neue Radballmaschine soll zu weiteren Siegen beitragen", hofft Tobias Maurer.