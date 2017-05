Lauterbach Sandra Öhler fährt zur Meisterschaft

Als eine der Jüngsten in ihrer Klasse in Augustdorf gestartet

Dieser Erfolg ist umso höher einzustufen, als das zierliche Energiebündel unter den 17 Starterinnen als eine der Jüngsten ihrer Klasse startete. In ihrem ersten Jahr in der Klasse U15 fuhr die 13-jährige Sandra Öhler mit persönlicher Bestleistung und der Qualifizierung zur Deutschen Meisterschaft ihren bislang größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere ein. "Sandra Öhler zeigte bei Schülerinnen U15 Kunstradsport in Vollendung" schrieb unsere Zeitung dieser Tage.

Die von ihr eingereichte Kür aus 25 Übungen und 94 Punkten wurde mit tollen 88,8 Punkten gewertet und lag deutlich über den geforderten 82,0 Punkten. Insgesamt qualifizierten sich bei der Württembergischen sieben Starterinnen ihrer Klasse zur Deutschen Meisterschaft, bei der insgesamt 24 startberechtigt sind. Für die ehrgeizige Sandra Öhler, die für den Radfahrverein "Germania" Herrenzimmern startet, kommt der Erfolg nicht von ungefähr. Drei- bis viermal pro Woche wird trainiert, davon zweimal in Herrenzimmern und zweimal in Lauterbach. Hinzu kommen Trainingseinheiten an der Sportschule Tailfingen, an der jeweils in den Schulferien noch zusätzlich zwei Tage trainiert wird. Sandra Öhler besucht die siebte Klasse am Gymnasium Schramberg. "Dort werde ich großzügig behandelt, unterstützt und freigestellt, was ich sehr zu schätzen weiß. Sonst könnte ich meinen Sport an den Nagel hängen", gesteht sie.