Lauterbach Radball-Senioren immer noch fit

Lauterbach. In einem gut gefüllten Gemeindehaus trafen sich altgediente aber auch Spieler die erst vor kurzem aufgehört haben Radball zu spielen.

In einem Teilnehmerfeld mit immerhin zehn Akteuren wurde per Losentscheid die Mannschaften ermittelt. In packenden Spielen wurde gezeigt das man das Radball-Spielen noch nicht verlernt hatte. Leider gab es auch einen verletzungsbedingten Ausfall nach dem ersten Spiel. Aber dafür sprang Akteur Nicolas Pfundstein ein, und so konnte der Spielbetrieb fortgesetzt werden.

Nach der Hälfte der Spiele bekam die junge Sulzbacherin Sandra Öhler ihren Auftritt. Die für den RV Herrenzimmern aktive Kunstradfahrerin zeigte wieder einmal vor heimischem Publikum ihr Können.