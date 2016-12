Lauterbach Narren sind jetzt Mitglied im Freundschaftsring

Der "Ring" besteht aus 22 Narrenzünften aus den Landkreisen Tuttlingen, Zollern-Alb, Schwarzwald-Baar und Rottweil, die sich dem närrischen Brauchtum verschrieben haben. Die Statuten des Narrenfreundschaftsrings schreiben für einen "Neuling" eine zweijährige Probezeit vor. Während dieses Zeitraums hatte die Narrenzunft Lauterbach an zahlreichen Veranstaltungen des Rings teilgenommen und viele freundschaftliche Kontakte zum Präsidium aber auch zu vielen Mitgliedszünften geknüpft. Ringtreffen, Brauchtumsabende, Versammlungen und Vieles mehr wurden besucht. Immer war die Lauterbacher Narrenzunft willkommen und konnte mit Ihrem Mitwirken bereits in der Probezeit einen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltungen leisten. Fast 30 Narrenräte, Gildebeiräte, Kleidlesträger und Mitglieder nahmen jetzt an der Hauptversammlung des Rings in Seitingen-Oberflacht teil. Nach zahlreichen interessanten Berichten des Präsidiums und der Brauchtumskommission stieg die Spannung unter den Lauterbacher Gästen an.

Zunächst stellte Präsident Rolf Buchholz die Lauterbacher Zunft nochmals vor. Dabei vergaß er nicht den Dank an den Ring für die letzten beiden tollen Jahre mit der Beteiligung der Lauterbacher Zunft. "Wir fühlen uns bereits jetzt unglaublich wohl in eurer Mitte und würden gerne auch künftig mit allen Ringzünften zusammen arbeiten und feiern", sagte er und warb um die Zustimmung zur Aufnahme.

Bereits vor der Abstimmung verwies Ringpräsident Kurt Szofer auf das "hervorragende Miteinander mit den Lauterbachern" und empfahl der Versammlung die Aufnahme. Zur Freude der großen Lauterbacher Delegation erfolgte dann der einstimmige Beschluss zur sofortigen Aufnahme als vollwertiges Mitglied.