Lauterbach Närrische Wallfahrt zur Glückseligkeit

Schwuppdiwupp schlüpften sie in kurze Bast-Röckchen und sangen hüftschwingend: "Hüfte hin, Hüfte her – der Speck geht weg und noch viel mehr". Die demenzgeschwängerte Berta Moosmann auf der Suche nach allerlei verlegten Sachen des täglichen Lebens stellte fest: "Ob de a Frau bisch, odr an Ma…so fangst a. D oanzig Trost den mr hot, dass es andere au so goht".

Felicitas Klaussner und Michael Haas als streitbares Ehepaar strapazierten die Lachmuskeln erneut. Nachdem sie zu der Erkenntnis kam "ihr Männer seid, ich bin unterrichtet – doch allesamt zu kurz belichtet" und er konterte "der Bauch ist doch zu jeder Zeit, der allerschönste weit und breit. Ihn übertrifft doch nur allein, ein wohlgeformtes Männerbein", behaupteten beide, nur gemeinsam Spitze zu sein.

Der "Blitzableiter vom Bauhof" (Johanna Kaupp) fand gar manches lokalkoloriertes Haar im Kakao, sprich Suppe, meinte aber "Eerle, Beerle lasst eich Zeit, dia vom Bauhof wisse Bscheid".

Mit den "vier Wallfahrerinnen" (Doris Reuter, Traude Srdinko, Felicitas Klaussner und Daniela Pfundstein) folgte die nächste Gala-Nummer. "Hätte mr jetzt an Ma daheim, no wäre mir nimmi allein. Oh Heiliger vergiss uns nicht un suach für uns an Ma – du bisch unsere Hoffnung, mir beta dich a".

Dieser erschien dann tatsächlich, in Gestalt von "Hausmann" Pfarrer i. R. Anton Cingia. Der Bedauernswerte hatte mit seinem Haushalt so seine Probleme. "Hät i vor dem Essa solle, d Salat womöglich au no bügle solle?" Nach derlei Probleme ging er in die Pommes-Bude voller Sorgen, doch "Junge, Junge was kochst du morgen?"

Die Jüngste, Aurélie Tremblay trat ungeniert vors Mikrofon und sang zum Abschluss noch ein selbst komponiertes Lied.

Alleinunterhalter Yannik Bihl überbrückte nicht nur einzelne Programmpunkte bravourös, sondern spielte nach Programmschluss auch noch eine ganze Weile zum Tanz.